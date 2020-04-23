Sokağa çıkma yasağında yollara makyaj
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Sokağa çıkma yasağında yollara makyaj

4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan ana yolları asfaltlıyor.

23.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:47
Sokağa çıkma yasağında yollara makyaj

4 günlük sokağa çıkma yasağını fırsata çeviren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlayan ana yolları asfaltlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında tatbik edilen sokağa çıkma yasağını değerlendirmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle geçen hafta sonu getirilen yasakta 'İzmir Yolu'nun Mudanya sapağından başlayarak Esentepe Kavşağı'na kadar olan 2.5 kilometrelik ana yolda' sıfırdan asfalt döken Büyükşehir Belediyesi, aynı yolun Korupark'a kadar olan 2.5 kilometrelik ikinci kısmında ise bu geceden itibaren çalışmalara başlıyor. 4 gün sürecek mesaide, Mudanya Yolu'nun şehir merkezinden Korupark'a olan ikinci 2.5 kilometrelik bölümü de yeni asfalt ile kaplanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Bursa'daki asfalt planlamasının Mudanya Yolu'yla sınırlı olmadığını söyledi. Yıldırım ilçesine bağlı Yeşil Caddesi, Çelebi Mehmet Bulvarı ve Gökdere Bulvarı bağlantı yolları ile Osmangazi ilçesine bağlı Avrupa Konseyi Bulvarı Küçükbalıklı Alt Geçidi çıkışında da yol yapım faaliyetlerinin gerçekleştirileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, şehir içinde yama ve baca kapağı çalışmalarının yapılacağını, T1 tramvay hattı zemininin revize edileceğini ifade etti. Başkan Aktaş, "Osmangazi ilçesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Hakimiyet, Dumlupınar, Hasta Yurdu ve 1. Hürriyet caddeleri, Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Mahallesi, Kestel ilçesine bağlı Fevzi Çakmak ve Bursa caddeleri, İnegöl ilçesine bağlı Akpınar ve Uludağ caddelerinde parke, bordür ve kaldırım çalışması yapılacak" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açıklamasında, 7/24 esasıyla çalışarak hafta sonunda Bursa'daki önemli tüm yolların yapım, bakım ve onarım sürecini tamamlamak istediklerini vurguladı. Sokağa çıkma yasaklarının bu anlamda kendileri için fırsat olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Ulaşım daire başkanlığımıza bağlı ekipler sahada olacak. Yapılacak mesai sebebiyle ilgili güzergahlar, 23 Nisan Perşembe günü saat 00: 00'dan 26 Nisan Pazar günü saat 24: 00'a kadar trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizin bu süreçte, alternatif güzergahları kullanmaları gerekiyor. İnşallah pazartesi gününden itibaren tüm yollar trafiğe açılacak ve Bursalılar daha rahat ulaşımın bir kez keyfine varacak" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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