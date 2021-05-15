Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı

Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağında motosikletle gezmeye çıkan 2 kişi uyuşturucu hapla yakalandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde sokağa çıkma yasağında motosikletle gezmeye çıkan 2 kişi uyuşturucu hapla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekibi tarafından İstasyon Caddesi'nde üzerinde 2 kişi bulunan motosiklet durduruldu. Bu sırada motosiklet üzerinde bulunan S.T.'nin kağıda sarılı bir şeyi yere attığını fark eden polis, yerdeki kağıdın içerisinde uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Şüphelilerin yapılan üst aramasında F. A.'nın üzerinde de 6 adet uyuşturucu hap ve bir miktar alüminyum folyoya sarılı metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Her 2 şüpheli de gözaltına alındı. Şahısların işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti
Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti
Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Bu nasıl nefret! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenlere de ateş açtı; 3 ölü, 2 yaralı
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Acı tesadüf! Mevlit okutmaya geldi, annesinin boğulduğu ırmağın kıyısında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Abdullah Gül Sergey Lavrov Ahmet Davutoğlu
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağında uyuşturucu ile yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 17:19:31. #1.16#

title