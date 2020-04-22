Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım programı
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Gaziemir, Güncel

Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım programı

Çalışmak zorunda olan tüm meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN verecek. Sağlık personeline tahsis edilen altı özel güzergâhtaki otobüsler de ayrıca çalışacak.

22.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:26
Sokağa çıkma yasağında toplu ulaşım programı

- İzmir Büyükşehir Belediyesi 23-26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı için ulaşım planı hazırladı.

İzmir'de 23-26Nisan tarihleri arasında geçerli olacak sokağa çıkma yasağında, yasak kapsamında olmayan meslek gruplarına toplu ulaşım hizmetini ESHOT otobüsleri, Metro ve İZBAN verecek. 22 Nisan Çarşamba'yı, 23 Nisan'a bağlayan gece 00.00'dan 26 Nisan Pazar gecesi 00.00'a kadar 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında otobüsler ve metro yarım saatte bir, banliyö trenleri ise 24 dakikada bir sefer yapacak.

Sefer programlarına İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve ulaşım kuruluşlarının resmi sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilir.

Son duraklarda değişiklik

ESHOT otobüsleri, 49 ana hatta hizmet verecek. Daha önceki sokağa çıkma yasağı günlerinde gelen talepler dikkate alındı ve bazı hatların son duraklarında geçici düzenlemeler yapıldı. Buna göre 470 (Tınaztepe - Lozan Meydanı), 680 (Bozyaka - Lozan Meydanı), 681 (F.Altay - Lozan Meydanı) ve 691 (Gaziemir - Lozan Meydanı) numaralı hatların son durakları Halkapınar Aktarma Merkezi'ne uzatıldı. 912 (Egekent Aktarma Merkezi - Alsancak Gar), 921 (Bostanlı İskele - Alsancak Gar) ve 963 (Evka 3 Metro - Alsancak Gar) numaralı hatların son durağı ise Konak'a uzatıldı.

Sağlıkçılara özel otobüsler

Sadece sağlık çalışanlarına özel planlanan otobüs güzergâhları ise dörtten altıya çıkarıldı. Bu araçlar belirli saatlerde sefer yapmaya devam edecek. "Sağlık Görevlileri İçindir" yazılı tabelanın asılacağı otobüslere yalnızca doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları binebiliyor. Araçlar, hastanelerin çalışma düzenlerine göre Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka ve Yenişehir'den sabah ve akşam belirli saatlerde karşılıklı seferler yapıyor.

Sağlıkçılara özel otobüslerin güzergâhları ve sefer saatleri

Buca servisi

Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'ndan hareket edecek servis aracı Buca Üçkuyular, Özmen Caddesi, Seyfi Demirsoy Hastanesi, Forbest Caddesi, Cemil Şeboy Caddesi, Koşu Yolu Caddesi, Şirinyer, Mehmet Akif Caddesi, Yeşillik Caddesi, Eski İzmir Caddesi, Ali Rıza Avni Bulvarı, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar Gediz'den 06.15, 14.15ve 22.30, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 07.15,15.15 ve 23.15 saatlerinde hareket edecek.

Gaziemir servisi

Gaziemir otobüs son durağından hareket edecek servis aracı 80 Sokak, 73 Sokak, Abdülhamit Yavuz Caddesi, Gaziemir Nevvar Salip İşgören Hastanesi, Önder Caddesi, Akçay Caddesi, Yeşillik Caddesi, Halide Edip Adıvar Caddesi, 2904/1 Sokak, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Caddesi, Mızraklı Caddesi, Polat Caddesi, İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İhsan Alyanak Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İnönü Caddesi, F.Altay Meydanı, Mithatpaşa Caddesi, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar Gaziemir Son Durak'tan 07.30, DEÜ Hastanesi'nden 08.30 ve 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Güzelbahçe servisi

Güzelbahçe otobüs son durağından hareket edecek servis otobüsü; 565 Sokak, Erler Caddesi, Şehit Kemal Caddesi, 884 Sokak, Seferihisar Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, DEÜ Hastanesi, F. Altay Meydanı, İnönü Caddesi, Hıfzıssıhha Kavşağı, İhsan Alyanak Caddesi, Polat Caddesi,İKÇÜ Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mızraklı Caddesi, Ordu Caddesi, Saim Çıkrıkçı Caddesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar Güzelbahçe Son Durak'tan 07.20, Bozyaka Hastanesi'nden 09.00 ve 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Karşıyaka Girne servisi

Karşıyaka Girne Caddesi'ndeki McDonalds'ın önünden kalkacak servis otobüsü Girne Bulvarı, Anadolu Caddesi, Egekent Kavşağı, Anadolu Caddesi, Çiğli Altgeçit, Havaalanı Caddesi, 8780/1 Sokak, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, Ata Sanayi Semt Polikliniği güzergâhını takip edecek. Araçlar Girne Mc Donald's önünden 07.50, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Karşıyaka Egekent 2 Servisi

Egekent 30 Ağustos Mahallesi'nden hareket edecek servis otobüsü; İzmir-Çanakkale Yolu, Anadolu Caddesi, Şemikler Kavşağı, Erdoğan Akkaya Sokak, Karşıyaka Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ordu Bulvarı, Bestekâr Yusuf Nalkesen Sokağı, Cihat Kora Anadolu Lisesi, Ordu Bulvarı, Girne Bulvarı, Cemal Gürsel Caddesi, Anadolu Caddesi, Altınyol, Liman Caddesi, Halkapınar, Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergâhını takip edecek. Araçlar; Egekent 2 Son Durak'tan 07.00, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden 16.30 saatlerinde hareket edecek.

Halkapınar - Kemer Servisi

Halkapınar Aktarma Merkezi'nden hareket edecek servis otobüsü Pakistan Bulvarı, Gıda Çarşısı 1202/2 Sokak, Gaziler Caddesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi, Kemer Aktarma Merkezi güzergâhını takip edecek. Araçlar Halkapınar'dan 06.45 ve 08.30, Kemer'den 07.15 ve 09.15 saatlerinde hareket edecek.

Kaynak: Bültenler

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