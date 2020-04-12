Sokağa çıkma yasağında Tekirdağ'da Vefa Sosyal Destek Grubu, günde 1600 çağrı aldı SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı.

SOKAĞA çıkma yasağı bulunan Tekirdağ'da evde kalan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen çağrılar iki günde 5 kat arttı. Merkeze, "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı yarım istiyorum ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu" gibi talepler de geliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma yasağı getirilen büyükşehirler arasında bulunan Tekirdağ'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çağrı hattına günde ortalama 1600 destek geldiği belirtildi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte gelen talep sayısının 5 kat arttığı kentte, vatandaşların talepleri yerine getiriliyor. Gelen talepler arasında bazı ilginç istekler de yer alıyor. Çağrı hattını arayanlar arasında "Televizyonun kumandası bozuldu yardımcı olur musunuz?", "Maaşımı çekeceğim ama ben nereden bileyim sizin polis olduğunuzu","3 kilo balık alır mısınız?", "Tansiyonum çıktı ne yapmam gerekiyor" gibi talep edenlerde bulunuyor.

Taleplerin artması üzerine, çağrı hattına personel takviyesi de yapıldı.Yetkililer, 155 Polis Çağrı Merkezi'ne günde 200 ile 300 arasında talebin geldiğini belirterek, sokağa çıkma yasağıyla birlikte bu sayının günlük 1600"e çıktığını söyledi.

Kaynak: DHA