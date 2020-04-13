Sokağa çıkma yasağında sevimli dostlara şefkat eli Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Pursaklar Belediyesi, korona virüs nedeniyle İçişleri Bakanlığınca ilan edilen 2 günlük sokağa çıkma yasağı sürecinde sokak hayvanlarını unutmadı.

Pursaklar Belediyesi, İçişleri Bakanlığının aralarında başkent Ankara'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle kentte yaşamın olumsuz etkilenmemesi için harekete geçti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak hayvanları için ilçenin 80 ayrı noktasına mama ve su takviyesinde bulunuldu. Belediye ekipleri ilçenin muhtelif yerlerinde sokak hayvanları için koyduğu mama ve su kaplarını da düzenli olarak kontrol ederek bu sıkıntılı süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

"Kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz"

Kötü günlerden geçerken en sadık dostlar olan sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirten Başkan Ertuğrul Çetin, "Bu iki günlük sürecin onlar için daha zor geçeceğini düşünerek kentimizin farklı noktalarına mama ve su dağıttık. Hemşehrilerimizin evinde olduğu, bu süreçte sokak hayvanlarının beslenmede zorluk çekmemesi için ekiplerimiz yoğun çaba sarf ediyor. Bu süre içinde onların beslenme ve su ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimizdir. Sadece bu süreçte değil her zaman kendilerini ifade edemeyen ve isteklerini söyleyemeyen dostlarımızı unutmuyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağımıza olan inancım tamdır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA