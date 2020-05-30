Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti
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Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence, toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi.

Sokağa çıkma yasağında polise yakalanan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti
30.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 30.05.2020 12:01

BURSA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gence, toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi. Kendilerini görüntüleyen gazetecileri görünce birbirleriyle dalga geçen gençlerden Ayberk D. (22), "Kız arkadaşımızın evindeydik. Annesi gelince 3'üncü kattan aşağı atladık. Yasaktan haberimiz yoktu" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 23- 26 Mayıs tarihleri arasında uygulamaya konan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle her ilde olduğu gibi Bursa'da da bir dizi önlemler alındı. Polis ekipleri yollarda kontrol noktası oluşturarak denetim yaptı. İzin belgesi olmayan ve yasağı ihlal eden vatandaşlara ceza yazıldı.

Merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, Ayberk D., Murat U. (21) ve Nuri E.'nin (22) içinde bulunduğu taksiyi durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasından haberleri olmadığını söyleyen gençlerin, izin belgelerinin olmadığı tespit edildi. 3 gence de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplamda 9 bin 450 TL ceza kesildi.BİRBİRLERİYLE RÖPORTAJ YAPTILAR

Ceza kesilirken gazetecilerin kendilerini görüntülediğini fark eden gençler, birbiriyle dalga geçti. Birbirleriyle röportaj dahi yapan gençlerin rahat tavırları dikkat çekti. Gazetecilerin 'Sokağa çıkma kısıtlamasında neden dışarı çıktınız?' sorusunu cevaplayan Ayberk D., "Bizim kız arkadaşlarımız var. Onlara gittik, evlerinde istirahat ettik. Sonra sabah anneleri baskın yaptı. Biz de 3'üncü kattan atladık. Allah'tan bacaklarımız kırılmadı. Yasaktan haberimiz yoktu, ta ki emniyet güçleri bizi durdurana kadar" dedi.


Kaynak: DHA

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