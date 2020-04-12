Sokağa çıkma yasağında motosikletle Bursa turu attılar Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp şehir turu atan motosikletli gençler polislerden kaçamadı.

Bursa'da sokağa çıkma yasağına uymayıp şehir turu atan motosikletli gençler polislerden kaçamadı.

Bursa'da bir genç kız, gezmek için kendisini arayan erkek arkadaşını motosikletiyle evine almaya gitti. Arkadaşını da motosiklete alıp kasksız dışarı çıkan gençler, daha sonra Bursa turu atmaya başladı. Şehir içinde gezdikleri esnada polis uygulamasına gelen gençler, dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre motosikletleriyle kaçan gençler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yakalandı. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen motosikletiyle gezmeye çıkan gençler, kendilerine yöneltilen, "Neden dışarıdasınız" sorusuna, "Arkadaşım evde kalmış, benden rica etti. Ben de onun için evinden almaya gittim" diyerek kendini savundu. Polis ekipleri önce kaskını çıkarması için uyardı. Kaskını çıkardıktan sonra kimlik kontrolü yapılan gençler sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Sokağa çıkma yasağını hiçe sayıp motosiklet ile Bursa turu atan gençlere Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ceza yazılacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA