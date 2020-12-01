Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Market hangi saatlerde açık?
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Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Market hangi saatlerde açık?

01.12.2020 21:34 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:37
Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Market hangi saatlerde açık?

Bugün başlayan koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'da başladı. Peki, Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Market hangi saatlerde açık?

Vatandaşlar tarafından merak edilen bir konuda marketler hangi saatte açık olacak? Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Market hangi saatlerde açık? Soruların cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanan tedbirler, 20 Kasım saat 20.00'de itibaren uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri, 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olmaya başladı.

HAFTA SONU MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, fırın, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

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