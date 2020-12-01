Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler açık olacak mı?
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Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler açık olacak mı?

01.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:45
Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? Marketler açık olacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen kısıtlamaların vaka sayılarındaki artışla birlikte yeniden artırılabileceği gündeme gelmişti. Gözler bugün gerçekleştirilecek olan kabine toplantısından çıkacak sonuca çevrildi. Peki, berberler ve kuaförler kapanacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir kez daha kabine toplantısı yapıldı. Bunun üzerine yeni koronavirüs tedbirleri merak edildi. 30 Kasım Kabine toplantısı kararları neler? Marketler açık olacak mı? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

30 KASIM YENİ YASAKLAR NELER?

Erdoğan, yarın akşam itibarıyla başlayacak tedbirleri şöyle açıkladı:

Hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

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Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edecek.Üretim, tedarik, lojistik, sağlık, tarım, orman gibi genelgede yer alacak sektörler bu kapsamın dışındadır.65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.Restoranlar paket servisi haricinde hizmet veremeyecek.65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir.Tehdit geçene kadar misafir kabulüne özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye ve yılbaşı kutlaması gibi etkinlikler verilemeyecek.Cenaze namazları yakınları dahil 30 kişiyle kılınacak. Nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.AVM'lere girişte HES kod uygulamasına geçilecektir.Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı umumu hıfzısıha kurulu ile sınırlandırılabilecek.Erdoğan, "Vaka sayısının 30 bine yükselmesi daha dikkatli olmamızı gerektiriyor. İnsan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirlerden başka çare bulunmuyor" diye konuştu.Mevsim itibarıyla soğuk algınlığı ve gribin de artması sağlık sistemindeki yükün ağırlaştığını ifade eden Erdoğan, "Hastanelerimizdeki doluluk oranlarını ne kadar aşağıda tutabilirsek, salgınla mücadelede o kadar güvende hissederiz" dedi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Market kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışındadır.

Restoranlar paket servisi dışında hizmet veremeyecektir.

65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.

Anasınıfı ve benzeri eğitim sınıfı faaliyetlerine ara verilecektir.

Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlarda bu sayı da geçilmeyecektir.

Hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzu lunapark gibi yerler faaliyetlerine ara verecektir.

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