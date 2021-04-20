Sokağa çıkma yasağında kaçak kazıya suçüstü
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Sokağa çıkma yasağında kaçak kazıya suçüstü

Sokağa çıkma yasağında kaçak kazıya suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Adli işlem başlatılan şahıslara bir de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 17 bin 345 TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Suşehri ilçesi Küçükgüzel köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarının alınması üzerine jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şahıs, 3 adet dedektör ve 2 adet kazma ile kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden kişi başı 3 bin 469 TL olmak üzere toplamda 17 bin 345TL para cezası uygulandı. Öte yandan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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