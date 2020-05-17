SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KEÇİ OTLATTI
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 1030 sıralarında D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti.
17.05.2020 13:39 | Son Güncelleme: 17.05.2020 13:42
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 1030 sıralarında D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti. Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı. Onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.
Kaynak: DHA