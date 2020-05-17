SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE KEÇİ OTLATTI KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 1030 sıralarında D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı bugün saat 1030 sıralarında D-100 Karayolu Gayrettepe mevkiindeki yeşillik alanda bir keçi ve oğlağı otlatan kişi dikkat çekti. Yavru keçi bir süre, belediyenin yeşillendirdiği yol kenarındaki alanda otları yiyerek beslenen annesiyle oynadı, hoplayıp zıplayarak sevimli hareketler yaptı. Onları bir süre izleyen adam, sorulara cevap vermeden uzaklaşırken, keçi ile yavrusu da onu takip etti.

Kaynak: DHA