Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi
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Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi

30.12.2020 10:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:52
Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi

Konya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu anlaşılan üç eğlence mekanı mühürlenirken, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye işlem yapıldı.

Konya'da sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde açık olduğu anlaşılan üç eğlence mekanı mühürlenirken, sokağa çıkma yasağına ve sosyal mesafe kuralına uymayan 82 kişiye işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, başta Covid-19 ile mücadele kapsamındaki denetimlerine devam ediyor. Denetimler kapsamında sokağa çıkma yasağı saatlerinde 3 umuma açık iş yerinin faaliyette olduğu tespit edildi. İş yerlerinde yapılan incelemelerde alkol ve sigara kullanıldığı, müzik yayını olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenirken, 82 şahsa sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten işlem yapıldı. Üç yeri ise mühürlenerek faaliyetten men edildi, 2 iş yeri sorumlusu hakkında da mühür bozma suçundan ve 1 iş yeri sorumlusu hakkında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan adli işlem başlatıldı. - KONYA

Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi
Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi
Sokağa çıkma yasağında faaliyette olan 3 eğlence mekanı mühürlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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