Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren vatandaş, yılın ilk hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren vatandaş, yılın ilk hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. Kula Kaymakamlığından aldığı özel izinle seradaki çileklerinin erken hasadını yapan üretici, ailesi ile birlikte Kula'da yılın ilk çileklerini topladı.

Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı çerçevesinde genelgede yer alan "bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar" istisnası kapsamında Kula Kaymakamlığından aldığı özel izinle bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını yasağın ikinci gününde yapan Özkurt, ailesi ile birlikte çilek mevsimine yaklaşık 15 gün kala erken hasat yaptı. 1 dönümlük arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini her geçen sene büyüterek bu yıl 10 dönümlük arazide organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala ilk hasadın sokağa çıkma yasağına denk gelmesini şans olarak değerlendirdi. Uzun uğraşlar sonucu bu mevsimi dört gözle beklediklerini dile getiren Özkurt, aldığı özel izinle ailesi ile birlikte hasat yaptıklarını ve 10 dönümlük arazi üzerindeki çileklerin tam olarak 15 gün sonra yetişeceğini söyledi.

Babası Ömer Özkurt ile birlikte çilek yetiştirmeye ilk açık alanda başladıklarını belirten Metin Özkurt, her geçen yıl büyüyerek 10 dönüm kapalı arazide çilek yetiştirip, Türkiye'nin dört bir yanına ihraç ettiklerini ifade etti. Tamamen hormonsuz, organik sertifika gübreli çilek yetiştirdiklerini dile getiren Özkurt, "Yaklaşık 10 yıldır Kula'da kapalı sera ve açık sera olmak üzere çilek üreticiliği yapıyorum. Asıl hasadımız yaklaşık 15 gün sonra başlayacak. Fakat hasadımız gelişti, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen aldığımız izinle erken hasadımızı ailemle birlikte yapıyoruz. Çileklerimiz tamamen hormonsuz, organik sertifika gübrelidir. Hiçbir hormon maddesi kullanmıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına da çilek ihraç ediyoruz. Bu konu da son yıllarda güvenilir çilek üreticisi olduk diyebilirim. Ayrıca malum ülkemiz ve dünyamız bir virüs salgını geçirmekte. Tabii biz üreticiler olarak hasadımızı yapmamız gerekiyor. Çiftçiler olarak ülkemizin ve dünyanın bu virüsten kurtulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA