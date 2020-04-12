SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Ekonomi ›› Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı - Ekonomi
Manisa, Kula, Ekonomi

Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren vatandaş, yılın ilk hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı.

12.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:27
Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı

Manisa'nın Kula ilçesinde kendi imkanları ile kurduğu serada organik çilek yetiştiren vatandaş, yılın ilk hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. Kula Kaymakamlığından aldığı özel izinle seradaki çileklerinin erken hasadını yapan üretici, ailesi ile birlikte Kula'da yılın ilk çileklerini topladı.

Kula'da 10 dönümlük arazi üzerine kurduğu kapalı serada organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını sokağa çıkma yasağının ikinci gününde yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı çerçevesinde genelgede yer alan "bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar" istisnası kapsamında Kula Kaymakamlığından aldığı özel izinle bu yılın ilk hormonsuz çilek hasadını yasağın ikinci gününde yapan Özkurt, ailesi ile birlikte çilek mevsimine yaklaşık 15 gün kala erken hasat yaptı. 1 dönümlük arazide başladığı çilek yetiştiriciliğini her geçen sene büyüterek bu yıl 10 dönümlük arazide organik çilek yetiştiren Metin Özkurt, çilek mevsimine az bir süre kala ilk hasadın sokağa çıkma yasağına denk gelmesini şans olarak değerlendirdi. Uzun uğraşlar sonucu bu mevsimi dört gözle beklediklerini dile getiren Özkurt, aldığı özel izinle ailesi ile birlikte hasat yaptıklarını ve 10 dönümlük arazi üzerindeki çileklerin tam olarak 15 gün sonra yetişeceğini söyledi.

Babası Ömer Özkurt ile birlikte çilek yetiştirmeye ilk açık alanda başladıklarını belirten Metin Özkurt, her geçen yıl büyüyerek 10 dönüm kapalı arazide çilek yetiştirip, Türkiye'nin dört bir yanına ihraç ettiklerini ifade etti. Tamamen hormonsuz, organik sertifika gübreli çilek yetiştirdiklerini dile getiren Özkurt, "Yaklaşık 10 yıldır Kula'da kapalı sera ve açık sera olmak üzere çilek üreticiliği yapıyorum. Asıl hasadımız yaklaşık 15 gün sonra başlayacak. Fakat hasadımız gelişti, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen aldığımız izinle erken hasadımızı ailemle birlikte yapıyoruz. Çileklerimiz tamamen hormonsuz, organik sertifika gübrelidir. Hiçbir hormon maddesi kullanmıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına da çilek ihraç ediyoruz. Bu konu da son yıllarda güvenilir çilek üreticisi olduk diyebilirim. Ayrıca malum ülkemiz ve dünyamız bir virüs salgını geçirmekte. Tabii biz üreticiler olarak hasadımızı yapmamız gerekiyor. Çiftçiler olarak ülkemizin ve dünyanın bu virüsten kurtulmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

İbrahim Kalın, 'Türkiye IMF ile anlaştı' iddialarına yanıt verdi Ekonomi
İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına yanıt verdi
'Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek' iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi Ekonomi
"Türkiye'de WhatsApp yazışmaları denetlenecek" iddiasına konunun uzmanı açıklık getirdi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak Ekonomi
Bakan'dan müjde! Ücretsiz izne çıkanlara 3 ay para desteği yapılacak
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Ekonomi
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek Ekonomi
Finans kurumlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Ekonomi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Türkiye 2020'nin ilk çeyreğinde 2,9 milyar dolarlık binek otomobil ihracatı yaptı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Yeni geliştirilen silajlık mısır çeşidi ekonomiye 100 milyon lira katkı sağlayacak
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağında kapsam dışı tutulan çiftçiler sabahın erken saatlerinde görevlerine başladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Fırıncılar, bir günde sattığı ekmeği sokağa çıkma yasağı sonrası iki saatte sattı
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Fırıncılardan yasak sonrası paniğe kapılan vatandaşlara mesaj: Ekmekte sıkıntı da yok zam da
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ihracatında lider yine Gaziantep oldu
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Son dakika: Kadınlara yapılan sosyal yardımlarda ödeme miktarı artırıldı
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
ABD'nin bütçe açığı Mart ayında 119 milyar dolar oldu
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Erdoğan'ın talimatıyla üretilen bor katkılı el dezenfektanı BOREL haftaya raflarda yerini alacak
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına...
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
Mart ayında ikinci el araç satışları düştü
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı Mart ve Nisan yağmurlarıyla aylar sonra yüzde 70'i geçti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Levent Dörter Levent Yamanel
Spor Falcao Fatih Terim Lionel Messi Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Nisan İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağında erken çilek hasadı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 16:59:51. #1.15#
title