Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Eczaneler saat kaça kadar açık olacak? Kimler eczaneye gidebilir?
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Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Eczaneler saat kaça kadar açık olacak? Kimler eczaneye gidebilir?

02.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 02.12.2020 19:40
Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Eczaneler saat kaça kadar açık olacak? Kimler eczaneye gidebilir?

1 Aralık tarihinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Kimler eczaneye gidebilir?

En çok merak edilen konuların başında gelen Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık olacak mı? Kimler eczaneye gidebilir? Soruların yanıtlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi. Genelgede şu ifadeler yer aldı; "TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar" gibi diğer bir çok sektörde çalışanların kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.

ECZANELER KAÇA KADAR AÇIK?

Eczenelerin sokağa çıkma kısıtlamasında normal mesai saatlerinde hizmet vermesi bekleniyor. Mesai saatleri haricinde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

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