Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi - Haberler
Denizli, Polis, Güncel

Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Denizli'de mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala caddede düğün yapıldığı ihbarında bulundu.

13.04.2020 02:29 | Son Güncelleme: 13.04.2020 02:29
Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi

Denizli'de mahalle sakinleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala caddede düğün yapıldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini alkışlarla karşılayan vatandaşlar hem kurallara uydu hem de Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma yasağının bitmesine saatler kala Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde kalabalık bir grubun yüksek ses çıkardıklarını ve düğün yapıldığı yönünde sahte ihbarda bulundu. Apartmanların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar polis ekiplerini görünce alkış, ıslıklarla ve tezahürata başladı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine sürpriz yaparak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı. Vatandaşlar "Bu millet sizinle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratlarla alkışlarken polis ekipleri ise teşekkürlerini sunarak vatandaşları selamladı. Sokağa çıkmadan ve kurallara uyarak evde kalan vatandaşlar balkon ve pencerelerden polisler için kutlama yaptı.

"Emniyet müdürü sokağa çıkmayan vatandaşları tebrik etti"

Denizli Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, telsizden bölgede bulunan ekiplerine anons yaptı. Yıldız, sokağa çıkmayan vatandaşları tebrik ederek, evde kalan vatandaşların duyarlılıklarından dolayı da teşekkürlerin sunulması gerektiği belirtti.

Öte yandan, olaya müdahale için Değirmenönü Mahallesi'ne gelen polis ekipleri vatandaşlara teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti: Dikkat edilmeli
Prof. Dr. Naci Görür bugün Bingöl'de yaşanan deprem sonrası Van'ın Muradiye ve Başkale ilçelerini işaret etti:...
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Adana'da babasıyla kavga edip sokağa çıkan genç, cezayı yedi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
CHP'li Milletvekili Erol: 31 ildeki sokağa çıkma yasağı 14 gün daha devam etmelidir
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Bu virüs Ramazan Bayramı'nda gündemimizden çıkmış olur
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Diyanet: Cemaatle kılınan namazlara televizyondan veya internet uymak caiz değil
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: İtalya'da bir günlük ölümlerde sayı günler sonra 500'ün altına indi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle entübe edilen hasta sayısı 978'e düştü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasının reddedilmesi vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
Akşener'den Bakan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Göstermiş olduğu olgun davranış nedeniyle teşekkür ediyorum
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya götüren süreçte yaşananlar
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
DYP Gençlik Kolları'ndan İçişleri Bakanlığı'na! İşte Soylu'nun siyasi hayatı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 bin 88 kişiye ceza kesildi
Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir
Son Dakika: İletişim Başkanlığı: Süleyman Soylu'num istifası kabul edilmemiştir
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Devlet Bahçeli: Sayın Bakan'ın istifasının kabul edilmemesinden memnunuz
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Levent Dörter
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Daha Fazla İstifa İngiltere Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağında düğün ihbarına giden polise vatandaşlardan kutlama sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 02:58:22. #1.15#
title