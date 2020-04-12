Sokağa çıkma yasağında damda müzik ziyafeti
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Ferdi Tayfur, Mersin, Güncel

Sokağa çıkma yasağında damda müzik ziyafeti

Mersin'de bir telefon tamircisi, sokağa çıkma yasağında canı sıkılan komşularına evinin damında Ferdi Tayfur şarkıları söyleyerek moral verdi.

12.04.2020 09:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:18
Sokağa çıkma yasağında damda müzik ziyafeti

Mersin'de bir telefon tamircisi, sokağa çıkma yasağında canı sıkılan komşularına evinin damında Ferdi Tayfur şarkıları söyleyerek moral verdi.

Merkez Toroslar ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde oturan 45 yaşındaki Engin Sarı, yasağın başladığı ilk gün havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, iki katlı evinin damına çıkıp şarkı söyledi. Ferdi Tayfur hayranı olan Sarı, dama yerleştirdiği ses düzeni sayesinde neredeyse sokağın tamamına müzik ziyafeti sunarken, güneşli havada evlerinin damına çıkan komşuları da keyifli anlar yaşadı. Söylediği Ferdi Tayfur şarkılarının yanı sıra gelen istek parçaları da seslendiren Sarı sokağa çıkma yasağını eğlenceye dönüştürürken, komşularına da moral verdi. Söylenen şarkıları evlerinin damında dinleyen vatandaşlar Engin Sarı'ya alkışlarla karşılık verirken, o anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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