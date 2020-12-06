Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında iki genç dün çatıya çıktı. Avcılar Merkez Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısına çıkan yabancı uyruklu gençler bir süre burada oturarak sohbet etti, çatıda uzanarak güneşlendi. Bir ara telefon ile konuşan gençler daha sonra akşam saatlerinde çatıdan indi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş