Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar
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Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar

06.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 09:49
Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında iki genç dün çatıya çıktı.

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlamasında iki genç dün  çatıya çıktı.  Avcılar Merkez Mahallesi'nde  4 katlı binanın çatısına çıkan yabancı uyruklu gençler bir süre burada oturarak sohbet etti, çatıda uzanarak güneşlendi. Bir ara telefon ile konuşan gençler daha sonra akşam saatlerinde çatıdan indi.

 


Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar
Sokağa çıkma yasağında çatıya çıktılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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