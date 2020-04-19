SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALINTI KARTLAR, UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDILAR
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Avcılar, Banka, Güncel

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALINTI KARTLAR, UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDILAR

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında yola çıkan 'Su taşıdıkları' görüntüsü vermeye çalışan 3 kişinin Avcılar'da bindiği araçta, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu, çalıntı banka kartları ele geçirildi.

19.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:14
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ÇALINTI KARTLAR, UYUŞTURUCU VE SİLAHLA YAKALANDILAR

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasında yola çıkan 'Su taşıdıkları' görüntüsü vermeye çalışan 3 kişinin Avcılar'da bindiği araçta, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu, çalıntı banka kartları ele geçirildi. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 3 kişi gözaltına alındı, ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı.

Trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağını ihlal edenleri denetlemek amacıyla Avcılar'daki yan yolda denetim noktası oluşturdu. Durdurulan İlker G. yönetimindeki hafif ticari araçta denetim yapıldı. Sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan biri kadın iki kişinin şüpheli hareketleri ve çelişkili konuşmaları üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro'dan ekip istendi. Gelen polisler, araçtaki Nevzat Berkant S.T. adlı adlı kişinin çeşitli suçlardan kaydı bulunduğunu belirledi. üzerinde biri sim kartı bulunmayan tuşlu olmak üzere iki telefon, başkalarının adına düzenlenen 9 ayrı banka kartı, bir kişinin adına düzenlenmiş kimlik kartı bulundu. Aracın içerisine gizlenen ruhsatsız tabanca, 3 mermi, 1 cep telefonuna el konuldu.

SAHTE PARA VE UYUŞTURUCU

Araçtaki Çiğdem T. Ç. adlı kadının ise Bahçelievler'de bir dolandırıcılık suçunun firari faili olduğu ortaya çıkarken, kadın polis memuru tarafından yapılan aramasında üzerinde 9 bin 400 TL ve 3 adet 100'lük sahte banknot, 1.25 gram metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu, küçük torbacıkta 1.31 gram ağırlığında başka bir uyuşturucu, başka bir kadının adına düzenlenmiş kimlik kartı bulundu. Ulaşılan kart sahipleri, şüphelilerden şikayetçi olacaklarını bildirirken, araç, otoparka çekildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIKGBT sorugulması sonucu İlker G'in, dolandırıcılık,tehtid ve hakaret Çiğdem T. Ç.'nin uyuşturucu Madde Kullanmak, tehtit, hakaret ve dolandırıcılık, Nevzat Berkant Suat T.'nin uyuşturucu madde kullanmak, tehtit, motosiklet hırsızlığı ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suç kayıtları olduğu belirlendi. 3 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150'şer TL para cezası uygulandı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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