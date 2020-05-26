Sokağa çıkma yasağında çakar lambalı minibüsle yakalandı SOKAĞA çıkma yasağı sırasında yapılan denetimlerde Avcılar'da durdurulan bir minibüste çakar lambalı siren sistemi tespit edildi.

SOKAĞA çıkma yasağı sırasında yapılan denetimlerde Avcılar'da durdurulan bir minibüste çakar lambalı siren sistemi tespit edildi. Sürücüye ve minibüsün ruhsatının kayıtlı olduğu kişiye bin 228'er TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü A Bölge Trafik ekipleri, D-100 Kuzey Karayolu'ndaki Avcılar Köprüsü altında gün boyu denetim yaptı. Ekipler, sokağa çıkma yasağına uymayanları ve trafiğe aykırı araçları denetlerken bir minibüsü de durdurdu. Durdurulan aracın sürücüsü Mahmut Berke K.'nin sokağa çıkma izninin bulunduğu, ancak askerlik yoklaması kaçağı olduğu tespit edilince tutanak hazırlandı. Polisler, araçta trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan ve geçen 1 Kasım'da yasaklanan çakar lamba sisteminin takılı olduğu belirledi. Bunun üzerine sürücüden siren ve lamba sistemini çalıştırması istendi. Polisler, fotoğrafla da yaptığı tespitlerin ardından bu sistemin kumanda anahtarına el koydu. Sürücüden de sistemi en kısa sürede söktürülmesi istendi. Sürücüye ve minibüsün ruhsatının kayıtlı olduğu kişiye bin 228'er TL para cezası kesildi.

Kaynak: DHA