Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi
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Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi

Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi Osmangazi'den yollara makyaj Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren Osmangazi Belediyesi, her hafta bir mahallenin yollarını asfaltlıyor.

31.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:07

Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi

Osmangazi'den yollara makyaj

BURSA - Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata dönüştüren Osmangazi Belediyesi, her hafta bir mahallenin yollarını asfaltlıyor. Belediye ekipleri son olarak Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde bulunan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ni baştan sona asfaltlayarak yeniledi.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında gerek sağlık gerekse sosyal konularda örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, virüs sonrasında Osmangazililere daha güzel bir ilçe sunmak adına da birbiri ardına çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu süreçte uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen Osmangazi Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını hızlandırdı. Her hafta bir mahalledeki cadde ve sokakları asfaltlayan belediye ekipleri, bu hafta Emek Zekai Gümüşdiş Mahallesi'nde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde asfaltlama çalışması yaptı. Trafik yoğunluğunun hayli fazla olduğu cadde, asfaltlamadan önce ilk olarak freze makinesi ile kazındı. Yolun bozulmasına neden olan kısımlardaki zemin kaldırılarak temel malzeme ile güçlendirildi. Yaklaşık 500 metre uzunluğundaki cadde daha sonra 800 ton pmt ve 1300 ton sıcak karışım asfalt kullanılarak yenilendi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uygulanan sokağa çıkma yasakları kapsamında asfaltlama çalışmalarına ağırlık verdiklerini söyledi. İlçedeki cadde ve sokakları bir yandan ilaçlayıp dezenfekte ederken, bir yandan da asfaltlayarak yenilediklerini dile getiren Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak sokağa çıkma yasaklarını fırsata çevirdik. Normal günlerde araç trafiğinin yoğun olması dolayısıyla iş yapmanın çok zor olduğu noktalarda, sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde çalışmalar yapıyoruz. Vatandaşlarımızın evlerinde kalması ile birlikte cadde ve sokakların boşalması, bizim için uygun bir çalışma ortamı oluşturuyor. Her hafta bir mahallemizde asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sokağa çıkma yasağında asfalt mesaisi

Kaynak: İHA

Manşet

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