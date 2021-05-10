Sokağa çıkma yasağına uymayan şahsın aracından çıkanlar şok etti
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Sokağa çıkma yasağına uymayan şahsın aracından çıkanlar şok etti

Sokağa çıkma yasağına uymayan şahsın aracından çıkanlar şok etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kontrol noktasında durdurulan bir aracın şoförünün sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenirken, araçta bulunanlar şaşkınlık yaşattı.

Eskişehir'de kontrol noktasında durdurulan bir aracın şoförünün sokağa çıkma izni bulunmadığı belirlenirken, araçta bulunanlar şaşkınlık yaşattı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 71 Evler mahallesinde uygulama yaptığı esnada durdurulan bir araçta sürücü İ.E.Y.'nin sokağa çıkma izninin olmadığı belirlendi. Sürücüden kimlik istendiği sırada aracın kolçak kısmında aktif çalışan ve polis kanallarının açık olduğu görülen 1 adet telsiz elde geçirildi. Ayrıca araçta görünür vaziyette 1 adet ruhsatsız pompalı silah ve 35 adet pompalı fişeği, aynı silah kutusunda 24 adet fişek, 17 ve 25 santimetre uzunluğunda 2 adet bıçak, 30 cm uzunluğunda bir adet balta bulundu.

Şüpheli E.Y., işlemlerinin yapılması için Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, sokağa çıkma yasağına uymadığı ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten idari yaptırım uygulandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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