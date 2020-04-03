Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti
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Koronavirüs, Hindistan, Dünya

Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti

Hindistan'da Abhishek Singh (30) adlı bir kişi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve dışarıya çıkan babasını polise ihbar etti.

03.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:07
Sokağa çıkma yasağına uymayan babasını polise ihbar etti

Hindistan'da Abhishek Singh (30) adlı bir kişi, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve dışarıya çıkan babasını polise ihbar etti.

Olay, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Vasant Kunj bölgesinde meydana geldi. Abhishek Singh adlı bir kişi koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan ve her gün dışarıya çıkan babası Virender Singh'i (59) polise ihbar etti. Polisten yapılan açıklamada, Virender'in uyarıldığı ifade edildi. Öte yandan Hindistan'da 2 bin 567 kişide koronavirüs tespit edilirken; 72 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.


Kaynak: DHA

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