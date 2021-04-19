Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza
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Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza

Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira idari para cezası uyguladı.

Bolu'da, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün boyunca kent sessizliğe büründü. Yasakla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler sabit noktalar, mahalle ve işlek caddelerde uygulama başlattı. Ekip araçlarıyla ve yaya olarak kontrollerini yapan polisler, yasağa rağmen sokakta olanları durdurarak belge kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde hafta sonu sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye toplam 76 bin 325 lira idari para cezası uyguladı. - BOLU

Sokağa çıkma yasağına uymayan 76 kişiye 76 bin 325 lira ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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