Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza
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Zonguldak, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 47 şahsa toplam 40 bin 239 lira para cezası uygulandı.

13.04.2020 18:17 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:17
Sokağa çıkma yasağına uymayan 47 kişiye 40 bin 239 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 47 şahsa toplam 40 bin 239 lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde uygulanan 2 gün sokağa çıkma yasağına Samsun'un Bafra ilçesinde aykırı hareket eden 47 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre 38 bin 661 lira, 1 şahsa da tekerrürden bin 578 lira idari yaptırım uygulandı. Ayrıca 7 şahıs hakkında karantina hükümlerine uymamaktan TCK'nın 19. maddesine göre adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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