Sokağa çıkma yasağına uymayan 24 bin kişiye ceza kesildi 31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi.

31 ilde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi. İki gün boyunca yapılan denetimlerde 24 bin kişiye ceza kesildi. 48 saat boyunca ekipler denetimdeydi. İki gün boyunca yapılan denetimlerde sokağa çıkmaya yasağına uymayan 24 bin 88 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde İstanbul'da ise 13 bin 515 araç, 16 bin 312 şahıs denetlendi. Toplamda 8 milyon 406 bin 306 lira ceza kesildi.

(İHA)

Kaynak: İHA