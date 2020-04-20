Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza - Haber
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza yazıldı.

20.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:58
Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza

Samsun'un Bafra ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza yazıldı.

18-19 Nisan 2020 tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 23 şahsa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten kişi başı 789 lira olmak üzere toplam 18 bin 147 lira idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere uymayan 3 şahıs hakkında TCK'nın 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li Başkan ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Haber
CHP'li Başkan ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları Haber
Koronavirüs ile mücadele eden 3 Avrupa ülkesinden normalleşme adımları
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi Haber
İfşa edilen mesajlar sonrası, Kerem Tunçeri'den ilk açıklama geldi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haber
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü Haber
Aynadaki görüntü, muhabiri sosyal medyanın diline düşürdü
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haber
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı
Erdoğan'dan 'Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?' sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Erdoğan'dan "Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?" sorusuna herkesi umutlandıran yanıt
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Otomobiline bağladığı akülü arabayla çocuğunu gezdiren baba, bedelini ağır ödedi
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Kardeşlerin arazi kavgası kanlı bitti! Yengesini yaralayan zanlı, kardeşi ve yeğenini öldürdü
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Bugün toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 4 günlük sokağa çıkma yasağını tartışacak
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
İsrail'de muhalifler, sosyal mesafeye dikkat ederek Netanyahu'yu protesto etti
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi silahlı saldırıda yaralandı
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Görenleri şaşkına çeviren çatıdaki inek, köy halkının yardımıyla aşağı indirildi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Cezadan kurtulmak için başkasının plakasıyla trafiğe çıkan şahıs, 12 bin lira ceza yedi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, tekrar yükselişe geçerek 6,94'ten işlem görüyor
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
Usta şoför, aynı gün iki kez freni patlayan kamyonla facianın eşiğinden döndü
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
İngiliz basını: Türkiye'nin gönderdiği yardımların gecikmesi sağlık sistemimizi çökertebilir
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Çanakkale'de koronavirüs sebebiyle Ramazan davulcularının bahşiş toplamaları yasaklandı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Dr. Zekeriya Kul, Hollywood starlarının da uyguladığı yeni yüz germe tekniğini anlattı
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu üyesine canlı yayında soruldu: Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Koronavirüs 27 güne kadar vücutta kalabilir
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Yapı Kredi konut kredisi faizini yüzde 0,89'a indirdi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Benzine 5 kuruş indirim geldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Kutsi Hande Yener Halil Sezai Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Zinedine Zidane Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan İtalya İngiltere Başakşehir
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağına uymayan 23 kişiye 18 bin 147 lira ceza - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 19:33:08. #1.15#
title