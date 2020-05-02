Sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ve 1 işyerine idari yaptırım uygulandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 13 kişiye ve 1 işyerine idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından Kdz. Ereğli'de 13 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve 1 işyerinin (market) iş yeri açma yasağına uymadığı tespit edilerek, idari yaptırım uygulanmak üzere tutanak tutuldu.

Ereğli'de polis ekipleri 4 ayrı noktada araç geçiş denetimlerini sürdürürken, mahallelerde de polis ekiplerinin kontrolleri devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA