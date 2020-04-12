Sokağa çıkma yasağına rağmen ehliyetsiz araç kullandı gözaltına alındı GAZİOSMANPAŞA'da, sokağa çıkma yasağı denetimleri yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli takibin ardından aracının önü kesilerek durduruldu.

GAZİOSMANPAŞA'da, sokağa çıkma yasağı denetimleri yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalışan sürücü, kısa süreli takibin ardından aracının önü kesilerek durduruldu. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü ile araçtaki 2 arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa Güllü Caddesi'nde bir sürücü, sokağa çıkma yasağı sebebiyle denetim yapan polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin kısa süreli takibi sonucu önü kesilerek durdurulabilen otomobildeki 24 yaşındaki sürücü B.K'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü B.K. ile yanındaki iki kişi gözaltına alındı.Şehit Anıl Kaan Aybek Polis Merkezi'ne götürülen 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası yazıldı. Araç sürücüsü B.K'ya ehliyetsiz araç kullanma ve 'dur' ihtarına uymama suçundan işlem yapıldı. Araç, trafik ekipleri tarafından çekilerek yediemin otoparkına götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA