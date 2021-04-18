Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
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Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!

Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.

TFF 1. Lig'de dün oynanan Adana Demirspor - GZT Giresunspor maçını binlerce taraftar statta dip dibe izledi.

Adana Demirspor, ligin 31.haftasında Yeni Adana Stadı'nda, GZT Giresunspor'u konuk etti. Mavi-lacivertli ekip maçtan 3-0 galip ayrılırken maçı binlerce taraftar stadyumda izledi. Korona virüs pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının olduğu günde çoğu taraftarın maske takmadan maçı izlemesi ve dip dibe oturarak tezahürat yapması dikkat çekti.

Sosyal medyada büyük tepki topladı

GZT Giresunspor'un Teknik Sorumlusu Ümit Şengül ise maç sonu basın toplantısında bu durumu eleştirerek, statta en az 5-6 bin kişinin olduğunu öne sürdü. Şengül, "Bugün yaşananlar maçın önüne geçti. Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olduğu zamanda 5-6 bin kişiyle rakibin stada gelmesi çok manidar. Bunda sorumlu olan herkesin düşünmesi lazım" ifadelerini kullandı.

-İHA-

Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!
Sokağa çıkma yasağına rağmen binlerce taraftar tribüne geldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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