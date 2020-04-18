Sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda topladı, cezayı yedi BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye 3 bin 150 TL para cezası kesildi. İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısından itibaren 31 ilde uygulamaya konulan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle, Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denetimlerini artırdı. Kentin çeşitli noktalarında uygulama yapan ekipler, at arabasıyla hurda toplayan G.B.'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesti. At arabası ise, çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

- Mustafakemalpaşabursa - Mustafakemalpaşabursa Kaynak: DHA