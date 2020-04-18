Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası - Haberler
Kızılay, Güncel

Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası

SAMSUN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken Türk Kızılay'ı kan bağışı çalışmalarına devam ediyor.

18.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:41
Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası

SAMSUN'da 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanırken Türk Kızılay'ı kan bağışı çalışmalarına devam ediyor. Türk Kızılayı tarafından telefonlarına mesaj gelen vatandaşlar polise bilgi verip kan bağışı noktasına geliyor. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulunmalarını sağlıyor.

Türkiye genelinde 2 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 kentten biri olan Samsun'da vatandaşlar yasaklara uyarken Türk Kızılayı'nın kan ihtiyacının karşılanması için yürüttüğü gönüllü kan bağışı çalışmalarını sürdürüyor. Türk Kızılayı tarafından daha önve bağış yapmış vatandaşların cep telefonlarına yeniden bağış yapmaları için çağrı mesajları gönderildi. Bu mesajı gören vatandaşlar kan bağışında bulunmak üzere Türk Kızılayı'nın kan alım noktalarına başvurdu. Vatandaşlan polise bilgi verip kan bağışında bulunmak için dışarı çıktı. İmkanı olmayan bağışçıları ise Türk Kızılayı görevlileri tarafından evlerinden araçlarla alıp bu noktalara getirerek kan bağışında bulundu.'KAN STOKLARI AZALDI'Atakum İlçesi Türk-iş Kavşağı'nda kan alma otobüsünde vatandaşlar bağışda bulundu. Çalışma ile ilgili bilgi veren Türk Kızılay'ı Atakum Şube Başkanı Asıl Kurtoğlu, 'Bugün dışarı çıkma yasağı var ama kan ihtiyacı durmuyor. Özellikle kana ihtiyaç duyan hastalarımız var. Birde Kızılay'ın kan stokları aşırı derecede azaldı. O stokların yerine yeniden kan tedariki için İçişleri Bakanlığımızın izni ile bugün sokağa çıkma yasağı var ama biz kan bağışı çalışmalarına devam ediyoruz. Biz dün bağışçılarımızı mesaj göndererek kan bağışına davet ettik. Bağışçılarımız sabahtan bu yana buraya gelip kan bağışı yapıyorlar. Mesaj gelen bağışçılarımız kendileri de gelebiliyorlar ya da bize söyleyip bizde onları evlerinden alıp getirip kan bağışında bulunmalarını sağlıyoruz. İhtiyacı yeter ki giderelim bu şekilde. İnsanımız duyarlı ama biraz daha duyarlı olmalılar. Kan her gün ihtiyaç. Kan bir gün olur herkese lazım olabilir. Siz kan bağışında bulunun ki yarında bir başkası sizin için kan bağışında bulunsunö dedi.'MESAJ GELDİ'Kan bağışında bulunan Mustafa Kul (58) ise 'Genellikle kan bağışında bulunuyorum. Bu son olaylardan dolayı kan ihtiyacı arttığı için bende daha duyarlı oldum. Dün telefonuma Türk Kızılay'ından mesaj geldi. Bende evimden emniyeti arayıp izin aldım ve kan vermek için geldim. Vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında bu dönemde daha hassas olmaları gerekiyorö diye konuştu.'VATANDAŞLIK GÖREVİ'Türk Kızılay'ı bağış çağrısı üzerine kan bağışında bulunmaya karar verdiğini söyleyen Fatih Ak de (29) 'İnsanlar virüsten dolayı biraz korkuyorlar ama gelip kan bağışında bulunmaları gerekiyor. Gayet steril bir ortamda kan veriyoruz. Bu bir vatandaşlık göreviö şeklinde konuştu.'155'İ ARAYIP KAN BAĞIŞI YAPMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM'

20'inci kan bağışını yapan Muammer Öztürk (40) ise, 'Telefonuma 3-4 gündür Türk Kızılay'ından mesaj geliyordu. Bende 155'i arayıp kan bağışında bulunmak için izin aldım. Evimden bağış yapmak için geldim. Kan sürekli bir ihtiyaç. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyorumö dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar Haberler
Ebru Şallı'yı oğlunun mezarının başından ayıramadılar
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Haberler
Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor Haberler
Koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçen kentimiz alarm veriyor
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Haberler
Gülben Ergen'den Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı...
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Nesli tükenmekte olan vaşak, Bayburt'ta bitkin halde görüntülendi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Totti'den evlilik itirafı: Kedi yüzünden eşimle boşanıyorduk
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
Bağcılar'da bir marketteki hırsız, 8 şampuanı koynuna sığdırarak müşteri kılığında dükkandan ayrıldı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
UMH birlikleri, Hafter'in ikmal merkezi Tarhune kent merkezine yaklaştı
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 Nisan'da açıklanan verilere göre son 24 saatte 888 kişi daha koronavirüsten öldü
Sağlık çalışanları için 'Bize yük oldular' diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Sonbaharı işaret eden uzmanlar uyarıyor: Kovid-19 tedbirlerine uyulmazsa ikinci dalga gelebilir
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da paylaşsanıza
Şamil Tayyar, Twitter'da Erdoğan'la fotoğraf paylaşan AK Partililere gönderme yaptı: HTS kayıtlarını da...
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Rize'de anne ayının yavrularını kurtarma mücadelesi görüntülendi
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Vicdana gelen hırsız, teybini çaldığı vatandaşı iki defa şaşırttı
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Koronayı yenen sağlıkçı, gün gün yaşadıklarını anlattı: Başta grip zannettim
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Arkadaşını öldüren zanlı, cinayeti 300 liralık borcunu alamadığı için işlediğini itiraf etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü kamuoyu ile paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Deniz Seki Halil Sezai Cengiz Kurtoğlu
Spor Ali Koç Lionel Messi Ivan Obradovic Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Lenfoma Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağına kan bağışı arası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.4.2020 20:30:47. #1.15#
title