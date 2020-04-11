Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti
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Konya, Güncel

Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Konya'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneyken sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evine gidemeyen 56 yaşındaki vatandaş, bekçi ve polislerin yardımıyla evine götürüldü.

11.04.2020 04:20 | Son Güncelleme: 11.04.2020 04:21
Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Konya'da rahatsızlığı nedeniyle hastaneyken sokağa çıkma yasağının gelmesiyle evine gidemeyen 56 yaşındaki vatandaş, bekçi ve polislerin yardımıyla evine götürüldü.

Belinde ve bacağındaki ağrılar nedeniyle Konya Numune Hastanesine gelen Mehmet Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilince evine ulaşamadı. Nalçacı Caddesi üzerinde gördüğü bekçilerden yardım talep eden Özdemir, evine gidebilmek için bir vasıta bulunmasını istedi. Bekçilerin durumu polise bildirmesiyle gelen ekipler, Özdemir'i evine götürdü.

Özdemir, "Saat 23.00 gibi hastaneye gelmiştim. Belim ve bacaklarımda ağrı vardı. Taksi de bulamayınca kavşağa kadar zorla yürüdüm ve bekçilerden yardım istedim. Sokakta taksi bile yok. Ne yapacağımı bilemedim, ayaklarım iyi tutmuyor. Zaten sokakta olmak da yasak, tüm emniyet teşkilatımızdan Allah razı olsun, beni sokakta bırakmadılar." dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde Konya'daki meydan ve caddelerin boş olduğu gözlendi.

Sokağa çıkma yasağına hastanede yakalanan vatandaşın imdadına polisler yetişti

Kaynak: AA

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