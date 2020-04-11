Sokağa çıkma yasağına dronlu denetim
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
11.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:33
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri devam ediyor.
İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından güvenlik güçleri Malatya İl Emniye Müdürlüğü ekipleri kentte dronlu denetim gerçekleştirdi
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ise kırsal mahallere sokak hayvanları için yiyecek bıraktı.
Kaynak: AA