Sokağa çıkma yasağına drone'lu denetim İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkma yasağı ilen edilen iller arasında yer alan Malatya'da polis ekipleri yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara ceza işlemi uyguluyor. Kent merkezinde polis ekipleri ayrıca drone ile de havadan caddeleri ve sokakları denetliyor.

Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyayı kasıp kavururken, alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehirde Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Gece 00.00 itibariyle başlayan yasak kapsamında Malatya'da da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri de kent genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanması adına geniş tedbirler aldı.

Tüm yerleşim yerlerinde sıkça devriye atan ekipler, yasağa rağmen dışarı çıkan vatandaşlara cezai işlem uyguluyor. Birçok kavşakta da önlem alan trafik ekipleri araçları tek tek durdurarak izinlerinin olup olmadığına bakıyor. Bazı sürücülere yasağa uymamaları kapsamında ceza kesilirken, kent merkezinde de İnsansız Hava Araçlı (İHA) Bürosu ekiplerince havadan caddeler yakın markaja alındı. Cadde ve sokaklar drone ile gözlem altına alınırken, yasağa uymayan kişiler anında belirlenerek bölgeye polis ekipleri yönlendiriliyor. - MALATYA

Kaynak: İHA