Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar
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Bodrum, Muğla

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneleriyle denize açılan 3 kişi sokağa çıkma yasağını duyunca teknede mahsur kaldı.

12.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:43
Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden tekneleriyle denize açılan 3 kişi sokağa çıkma yasağını duyunca teknede mahsur kaldı.

Bodrum'dan Perşembe günü denize açılan 3 kişi kara ada açıklarında teknelerini demirledi. 1 gün kaldıktan sonra bir arkadaşlarının arayıp haber vermesi üzerine sokağa çıkma yasağının geldiğini öğrenen tatilciler haberi alır almaz Bodrum limanına döndüler. Cumartesi gecesi saat 01: 00'da limana yanaşan Cengiz Serter, Ahmet Kıyak ve Gurbet Ünal sokağa çıkma yasağının başladığı saate yetişemeyerek teknede kalmaya başladı. Teknesinde sahibi Salih Bingül ise Kumbahçe limanına teknesini bağlayarak sokağa çıkma yasağının bitmesini beklediklerini ifade etti.

Kumanyamız kalmadı

Teknede kalan Cengiz Sert kumanyalarının bittiğini belirterek "Karaada da teknemiz demirliydi. Sokağa çıkma yasağını duyunca geldik. Geldiğimizde her yer kapanmıştı. Şu an buradan hiç bir yere gidemiyoruz. Su yok, ekmek yok, marketler kapalı. Teknede temizlik yapıyoruz, filim izliyoruz, tavla oynayan arkadaşlarımız var onları izliyoruz" dedi.

Balık tutarak vakit geçiriyoruz

Teknede kalan Ahmet Kıyak ise balık tutarak vaktini geçirdiğini belirterek "Biz Karaadadaydık haberi duyunca hemen döndük. Limana geldiğimizde gece yarısını geçmişti saat, her yer kapanmıştı. O saatten sonra bir şey yapamadık evimize gidemedik. 2 gündür teknede kalıyoruz. Teknede Müzik dinliyoruz, film izliyoruz, sohbet muhabbet zaman geçiriyoruz. Olabildiğince moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ailelerimizle görüntülü görüşüyoruz, zaman geçiriyoruz.

Haberi alır almaz döndük

Karada açıklarından demirleyen teknenin kaptanı Gurbet Ünal ise duyar duymaz limana yanaştıklarını belirterek "24: 00 gibi haber geldi bize, hemen limana yanaştık. Kıyıdan arkadaşlarımız telefon açtı, sokağa çıkma yasağı geldi diye. Yetişe bildiğimiz kadar kumanya almaya çalıştık. Balık tutup zaman geçiriyoruz" dedi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağını deniz açığındayken haber aldığını ifade eden başka bir tekne kaptanı Salih Bingül ise şunları söyledi "Teknedeydim sokağa çıkma yasağı geldiğinde. 2 günlüğüne eve gideceğiz tekneler boş kalacak burada, hava muhalefeti olur diye teknede kalmaya karar verdi. Tatil gibi oldu ama beni üzen marketlere, fırınlara saldıran insanların bu tavırları oldu" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağına denizde yakalandılar

Kaynak: İHA

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