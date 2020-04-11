Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet
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Antalya, Kepez, 3. Sayfa

Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kişi, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

11.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:20
Sokağa çıkma yasağına dakikalar kala cinayet

Antalya'da sokağa çıkma yasağına dakikalar kala bir kişi, arkadaşı tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3619 Sokak üzerinde meydana geldi. 39 yaşındaki B.S, evinde arkadaşı, 34 yaşındaki Uğur Aydos ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmasının devam etmesi üzerine iddiaya göre B.S, tabancayla Aydos'un üzerine ateş etti. Başından ağır yaralanan Aydos, ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri B.S'yi gözaltına aldı. Şüpheli B.S'nin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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