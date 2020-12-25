Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağında nereler açık?

Sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Sokağa çıkma yasağında nereler açık? Detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00'de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK OLACAK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu kapalı olacak. Ancak saat 10.00 ve 20.00 arasında tüm market ve bakkallar hizmet verecek. Yani Cumartesi ve Pazar günü market ve bakkallar saat 20.00'den sonra kapalı olacak.

c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),