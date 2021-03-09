Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

09.03.2021 04:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 04:08
Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, normalleşme takviminin ele alınacağı Kabine Toplantısı ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kritik toplantıda yeni kararlar açıklandı. Peki,Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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