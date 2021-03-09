Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

09.03.2021 04:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 04:07
Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, normalleşme takviminin ele alınacağı Kabine Toplantısı ile gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kritik toplantıda yeni kararlar açıklandı. Peki,Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Mart ayı normalleşme takviminin 1 Mart tarihli kabine toplantısının ardından belli oldu. Kararlar kapsamında 81 il, düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riski turuncu ve çok yüksek renkli kırmızı olarak renklere ayrıldı, İstanbul ve İzmir yüksek riskli turuncu, Ankara ise orta riskli sarı renk olarak sınıflandırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek." dedi. Erdoğan ayrıca, "Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacaktır." ifadelerini de kullandı. Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar kapanacak mı? Hafta içi sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okullar Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında ilkokullarda 8. ve 12. sınıflarda eğitim öğretime açılacaktır.Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitime başlanacaktır. Yüksek ve çok yüksek illerimizde ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacaktır.

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ülkemizin tamamında süren akşam 21:00 ile sabah 5 arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise sürecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

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