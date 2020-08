Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sokağa çıkma yasağı olacak mı vatandaşların araştırdığı konular arasında. Koronavirüs vaka oranlarındaki değişim sonrası gözler Bilim Kuruluna çevrildi. Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunluk sonrası koronavirüs ile mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması gündeme geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla sıkı denetimler uygulanmaya başladı ancak Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı sürece sokağa çıkma kısıtlamalarının geri gelebileceğini belirtti. Normalleşme kapsamında kademeli olrak kaldırılan sokağa çıkma kısıtlaması geri gelecek mi?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Normalleşme sürecine geçiş ile birlikte kaldırılan sokağa çıkma yasakları, Kurban Bayramı'ndaki yoğunluk sonrası yeniden konuşuluyor. Vatandaş, ''hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?'' sorusuna da yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarında artış olması durumunda bölgesel olarak bazı kısıtlamaların olabileceğini vurgulayarak ekledi: "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları her konuda yetkili. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu o il için, o hafta sonu için, o ilde sokağa çıkma yasağı ilan edebilir, sokakta bulunulan saatlere kısıtlama getirebilir, AVM'leri kapatabilir. Okulların açıldığını düşünürsek okullar ile ilgili kısıtlamaya gidebilir. Her türlü yetki ilin kendisinde. İlin kendisi dahilinde yapabileceği gibi ilçede, mahallede de bunu gerçekleştirme yetkisine sahip İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu. Örneğin; A ilinde vakalar sürekli artıyor, B ilinde artmıyor. Türkiye genelinde kısıtlamaya gitmek diğer illerle ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıkarabilir. Kurallara uyulmayan illerde kısıtlamaya gidilmesi, kurallara uyulan illerde kısıtlamaya gidilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabi rakamlar çok ilerler, 2 binleri, 3 binleri geçer tabi ülke genelinde de benzer kısıtlamalar getirilebilir. Şu an böyle bir düşünce söz konusu değil.''

KORONAVİRÜS HANGİ DURUMLARDA BULAŞIR?

Prof. Dr. İlhan, 'açık alanlarda virüs bulaşmıyor' şeklinde yanlış bir algı olduğunu belirterek, "'Koronavirüs açık alanlarda daha az bulaşır' demektense, 'koronavürüs kapalı alanlarda daha fazla bulaşır' demek daha doğru. Kapalı mekanda virüs doğal olarak daha fazla bulaşmakta. Kapalı alanı doğal havalandırma ile havalandırınca virüsün bulaşı azalacaktır. Açık alanda mekan çok daha geniş olduğu için bulaş ihtimali azalacaktır. Ama bu, 'bulaş olmuyor' anlamına gelmiyor" ifadesini kullanıyor.