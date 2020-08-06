Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?

Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesiyle beraber sokağa çıkma yasakları uygulanacak m, sorusu akılara geldi. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
06.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 06.08.2020 09:07

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, vatandaşların merak ettiği sokağa çıkma yasağı var mı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı gibi soruları netliğe kavuşturdu. Çataklı, sosyal medyada dolaşan belge hakkında da açıklamada bulunarak vatandaşları bilgilendirdi.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağı yönünde Twitter'da yer alan genelge, uzun süre sosyal medyada gündem oldu. Genelgede, "07.08.2020 tarihi saat 24.00 ile 09.08.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır" ifadeleri yer aldı. Söz konusu iddialar üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacağı yönünde sosyal medyada dolaşıma sokulan genelgenin sahte olduğunu açıkladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınıyla ilgili alınan tüm tedbirler bu güne kadar resmi kanallarla duyurulmuştur. Bundan sonraki süreçte de olası alınacak tedbirler yine resmi kanallar vasıtasıyla duyurulacaktır. Bu tür kaynağı belli olmayansahte belgelere itibar edilmemesi rica olunur." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler

5 Ağustos Çarşamba koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
5 Ağustos Çarşamba koronavirüs tablosu Türkiye! Koronavirüsten dolayı kaç kişi öldü Koronavirüs vaka, iyileşen, entübe sayısı ve son durum ne?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Koronavirüs ikinci dalgası sebebiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi!
Koronavirüs ikinci dalgası sebebiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin Güncel
İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması iddiasına yanıt: Sahte belgelere itibar etmeyin
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur Güncel
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikoloji bölümüyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha...
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı Güncel
Kemalpaşa Belediyesi'nde bir personelde koronavirüs tespit edildi, 30 kişi idari izne çıkarıldı
Çin'de koronavirüsün ardından 'Bunya virüs' alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi Güncel
Çin'de koronavirüsün ardından "Bunya virüs" alarmı: 7 kişi hayatını kaybetti, 60 vaka tespit edildi
Bakan Koca, Konya için söylenen 'Hastaneler yüzde yüz doldu' iddialarına yanıt verdi Güncel
Bakan Koca, Konya için söylenen "Hastaneler yüzde yüz doldu" iddialarına yanıt verdi
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim 3. Sayfa
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Amonyum nitratı Beyrut'a taşıyan geminin kaptanı konuştu: Gübre olduğunu sanıyordum
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Kıskançlık krizine giren genç, 8 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Beyrut'taki patlamada modacı Zuhair Murad'ın ofisi kullanılmaz hale geldi
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Karaman'da belirli alanlarda sigara içmek, dondurma ve kuruyemiş yemek yasaklandı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
HDP'li belediyenin işten çıkardığı kadın evinde ölü bulundu
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Eczaneye pompalı tüfekle saldıran zanlı: İçeride kimse yoktu, ilaçlara doğru ateş ettim
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Muharrem İnce parti kurarsa ne kadar oy alır? Ünlü anketçi rakam verdi
Fatih Terim'e 'Futbolun mafyası sen misin?' diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Fatih Terim'e "Futbolun mafyası sen misin?" diyen eski futbolcu, tehdit aldığını itiraf etti
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kariyerinin ilk Harbiye Açık Hava konserini veren Simge, danslarıyla geceye damga vurdu
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Kardak kahramanlarından Tuğamiral Ercan Kireçtepe SAT Komutanlığı'na atandı
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
Uzman isim Beyrut'taki patlama esnasında görülen pembe dumanın kaynağına açıklık getirdi
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
MasterChef Türkiye'de bir ilk! 6 kişilik final bu sefer 4 kişiyle oynandı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Ebru Şallı, tatil paylaşımlarına kötü yorum yapanlara sert çıktı: Kimseye hesap vermeyeceğim
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camisi'ni tapınağa çevirmek için ilk tuğlayı koydu
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Mangaldan çıkan yangın eve sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, 'Kırmızı Oda' ile ekranlara dönüyor
Sevilen oyuncu Binnur Kaya, "Kırmızı Oda" ile ekranlara dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müjde Ar Sezen Aksu Seda Sayan İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Beyrut Lübnan Patlama Ağustos
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 09:08:50. #1.14#
title