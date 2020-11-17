Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma yasağı hakkında detayları verdi!

Ülkemizde koronavirüs vakalarının artmasıyla sebebiyle bugün önemli bir toplantı daha gerçekleştirildi. Sızıntı bilgiler üzerine vatandaşlar sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sokağa çıkma yasağı hakkında neler dedi? gibi soruların cevaplarını merak etti.

Artan vakalar sonrası toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu'nda konuşulanlar netleşti. Buna göre; eğlence mekanları ve kıraathanelerin kapatılması, restoranların paket servise geçmesi, okul tatilinin uzatılması ve bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Kurulun bu tavsiyeleri yarın Bakanlar Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, GELECEK Mİ?

Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki aşı çalışmaları değerlendirilip, yeni önlemler görüşüldü. Bu toplantıda ayrıca vaka artışıyla gündeme gelen kısıtlamalar da konuşuldu.

Dün Bilim Kurulu toplantısı sonrasında alınan tavsiye kararlarının değerlendirileceği Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Yeni tedbirlerin alınması beklenen toplantı sonrasında Erdoğan bizzat açıklama yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA NELER DEDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu sözlerle ifade etti;

"Kabine toplantımızda yapılan istişareler sonucunda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek."