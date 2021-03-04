Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları!
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Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları!

04.03.2021 20:15 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:18
Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları!

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları!

Normalleşme ile birlikte bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

100 bin nüfusa düşen vaka sayısı başta olmak üzere illerimizi sınıflandırdı. 81 vilayetimiz düşük riskli mavi, orta riskli sarı renklere ayrıldı. Her hafta illere göre yeniden düzenlenecek. Salgının her bir ilimizdeki iyileşme veya kötüleşmeye göre karar verilecek.

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu kısıtlaması düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek illerde bir müddet daha pazar günü devam edecek.

Sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları!

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

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