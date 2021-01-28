Sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

Bilim Kurulu toplantı sonrası yazılı açıklama yaparak merak edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili vatandaşları bilgilendirdi. Yasakların ne kadar devam edeceği, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili bilgiler haberimizde yer almaktadır. Sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı. 5.000-7.000 arasında dalgalanan günlük vaka sayıları görülmeye devam etmektedir. Dünyada da artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır. Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir ve temkini elden bırakmamamız gerekiyor. Salgının dünyadaki birinci yılını tamamladığı günlerde salgına karşı umutla beklediğimiz mücadele gücü olan aşı uygulanabilir hale geldi. 30 Aralık'ta ülkemize gelen ilk parti olan 3 milyon doz aşının gerekli kontrollerinin tamamlanması ile 13 Ocak günü "Acil Kullanım Onayı" verilerek yaygın aşılama dönemini başlatmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız aşı kampanyasını başlatmak için bizzat Ankara Şehir Hastanemize gelerek ilk doz aşısını yaptırdı. Kendilerine hem tüm vatandaşlarımızın aşılanması adına yaptığımız çalışmalara verdiği destek hem de bu konuda da gösterdiği önderlik için minnettarız. Bilim Kurulumuzun önerileri ile hazırlanan aşı programına göre öncelikle sağlık çalışanlarının aşılanması tamamlandı. Sağlık çalışanlarımızın aşılanması savaşa hazırlanan askerlerimizin silahlanması ile eşdeğerdir. Mücadelenin en ön safında bulunan neferlerimiz daha güvenli bir alana yaklaşmışlardır. Sağlık çalışanlarımızı takiben engelli, yaşlı bakım evleri ile huzurevlerinde yaşayan vatandaşlarımızın yerlerinde aşılamaları tamamlandı. Koruma sorumluluğu üzerimizde en çok bulunan bu grup öncelikle aşılanmış oldu. Kademeli olarak 90 yaş ve 85 yaş üzeri vatandaşlarımız evlerinde aşı oldular. İleri yaşları nedeniyle evlerinde aşı uygulamasına gittiğimiz vatandaşlar ile aynı hanede yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız varsa onların da aşı uygulamaları evlerinde gerçekleştirildi." ifadelerine yer verdi.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bilim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantı sonrası kısıtlamaların devam edeceğini bildirdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı toplu taşıma kullanılmasının yasaklaması yeni bir açıklamaya kadar devam etmektedir. Konu ile ilgili; "Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı." ifadeleri yer aldı.