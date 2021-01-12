Sokağa çıkma yasağı var mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor?

Yeni koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşen sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Kabine toplantısı sonrası neler açıklandı? Vatandaşların en çok sorduğu sorular arasında Bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı? yer almaktadır.

BU HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanması sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi. Her gün yayınlanan vaka sayılarının içerdiği tabloda, vaka sayılarında düşüş yaşandı. Bu sebeple vatandaşların bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? gibi sorular sormaya başladı. Koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği ve sokağa çıkma yasağının devam edeceği bildirildi.

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Kabine toplantısı sonrası alınan yeni kararlara göre alışveriş merkezleri ve marketler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak. Hafta sonu marketler saat 10:00'da açılacak ve saat 20:00'de kapanacak. Aynı şekilde bakkallar da hafta sonu bu saatler arasında açık olacak.Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak şekilde?Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yemeiçme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.