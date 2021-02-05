Sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat (bu hafta sonu) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak?
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Sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat (bu hafta sonu) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak?

05.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:57
Sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Şubat (bu hafta sonu) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak?

Bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihlerinde sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesinin ardından yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren uygulamaya konulmuştu. Sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yasakların üzerinden geçen iki aylık sürecin ardından vatandaşlar sokağa çıkma yasakları ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.30 binli rakamlardan 6 binli rakamların altına gerileyen vaka sayısı son günlerde yeniden 7 binli rakamların üzerine çıkmaya başladı. Bunun nedeni olarak uzmanlar mutasyonlu virüsü işaret etti. Peki Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı yasaklar ne zaman sona erecek? Sokağa çıkma yasağı var mı?

6 - 7 ŞUBAT BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Türkiye'nin 81 ilinde bu hafta sonu 6-7 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Aralık tarihinde yayımlanan sokağa çıkma genelgesinde yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının uygulanmaya devam edeceği duyurulmuştu.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşam saat 21:00'da başlayacak. Pazartesi sabah 05:00'a kadar devam edecek.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN KISITLAMALARIN KALDIRILACAĞI TARİHE İLİŞİN AÇIKLAMA

Kısıtlamaların ne zaman esnetileceği sorusu üzerine Koca, vaka sayılarında bir düşüş olsa da istenilen seviyeye gelinmediğini söyleyerek, "Bir tablomuz var kısıtlamaların esnemesi için. Şu an hala çok uzağız. Şu an için bir gevşeme yok, kısıtlamalara devam edeceğiz. İlerleyen zamanda vaka sayılarını da il il tabloya ekleyebiliriz" ifadelerini kullandı. Koca, pandeminin seyrine göre kısıtlamaların il il kaldırılıp, yine seyre göre il il getirilebileceğini söyledi.

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