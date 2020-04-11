Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü - Haberler
Mazıdağı, Mardin, Güncel

Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:09
Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, sokağa çıkma yasağı sonrası sessizliğe büründü.

Mazıdağı'nda sokağa çıkma yasağının duyulmasının ardından yaşanan yoğunluk gece yarısından itibaren yerini sessizliğe bıraktı. Sessizliğin hakim olduğu Mazıdağı'nda sokaklar ve caddeler boş kaldı. Güvenlik önlemleri alan polis ekipleri de sokağa çıkma yasağından haberi olmayan vatandaşları uyararak evlerine gönderdi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor'daki birleşme partisinden ilk kareleri paylaştı
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Eljero Elia, menajerler aracılığı ile Beşiktaş'a önerildi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Türkiye Sigorta Birliği'nden milyonlarca kişiyi ilgilendiren tavsiye kararları
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
Infantino: Futbolu her yönden desteklemeyi sürdüreceğiz
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar var
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, plazma tedavisinde sevindiren haberi verdi: Olumlu yanıtlar...
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Arda Turan, söz verdiği maskelerin ilk kısmını dağıttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Spor Rüştü Reçber Radamel Falcao Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Para Cezası
Şu an buradasınız: Sokağa çıkma yasağı uygulanan Mazıdağı sessizliğe büründü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 12:12:38. #1.15#
title