Sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Başkent Paris'te işe gidip gelenlerin yanı sıra izinle dışarı çıkıp boş sokaklarda tur atanlar da göze çarpıyor. Polis de salgın önlemleri kapsamında sokaklarda kontroller gerçekleştirdi. Diğer yandan Fransa'da son 24 saatte 49 bin 215 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru