Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbulda vatandaşlar fırınlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu İSTANBUL - Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbulda vatandaşlar fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu . Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi. Kaynak: İHA