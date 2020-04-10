Sokağa çıkma yasağı sonrası vatandaşlar fırınlara akın etti Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'da vatandaşlar fırınlara akın etti. Fırın önlerinde metrelerce kuyruk oluştu . Vatandaşlar evde kalacakları için ekmek aldıklarını söyledi. - İSTANBUL Kaynak: İHA